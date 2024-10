Tisza István emléknap a Magyar Corvin-lánc Testület szervezésében Budapesten

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI



Tisza István meggyilkolása volt az első olyan alkalom a magyar politikában, amikor a „percepció” győzedelmeskedett a valóság felett és politikai gyilkosságot eredményezett.

Ez annak a következménye, hogy a korabeli magyar sajtó, a média a háborúért egyszemélyi felelőssé tette Tisza Istvánt. Ez az az időszak, amikor a média először képes arra, hogy egy embert szimbólummá, bűnbakká tegyen a valóságtól teljesen eltérően.

Ennek az az örök tanúsága minden közéleti vezető számára, hogy nem elég a valóságot megnyerni, „uralni kell a percepciót is” – mondta Lázár János.

Emlékezetpolitika nélkül nincs egységes nemzettudat

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Corvin-lánc Testület elnöke úgy vélekedett: napjaink feladata a magyar történelmi folytonosság visszaállítása. Ezt szolgája a mostani megemlékezés is, továbbá ilyen a Lázár János miniszter által képviselt Kastély program is, hiszen a múltban megteremtett építészeti örökségünk helyreállítása is a történelmi folytonosság helyreállítását szolgálja.

Úgy fogalmazott, hogy a történelmi múlt objektív megítélésén alapuló emlékezetpolitika nélkül nincs egységes nemzettudat és nincs nemzeti közösség. Ezért különösen nagy a felelőssége azoknak, akik döntési helyzetben vannak.



fontosnak tartja, hogy Tisza Istvánt az utókort ne csak élete munkássága és miniszterelnöksége alapján ítélje meg, hanem az alapján is, hogy képes volt a hazáért, a nemzeti érdekért akár életét is kockáztatni.

Az ünnepség résztvevői megkoszorúzták Tisza István emléktábláját a zuglói Hermina úti villa falán.

Ezt követően az emléknap keretében megnyitották a Gróf Tisza István élete képekben című kiállítást, majd bemutatták Andrássy Attila író rendező, Tisza István meggyilkolását, az ahhoz vezető eseményeket feldolgozó Tizennyolc című színművét.