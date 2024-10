Olyan, több funkciót ellátó megállópontokat lehetne létrehozni a folyók mellett, amelyek egyszerre szolgálhatná a kerékpáros és a bakancsos turistákat, illetve a vízitúrázókat is – vetette fel.

Ehhez például olyan szállító járműveket is be lehetne szerezni, amik kerékpárok, kenuk, kajakok szállítására is alkalmasak. Így érkezhetnének turistacsoportok mondjuk kerékpárral, akik a túrát a vízen folytathatnák – mondta.

Kocsis Zsolt, az Aktív Rába Szövetség elnöke elmondta: az elmúlt egy év során sikerült tagszervezeteikkel egyeztetni azokat a térségi fejlesztési elképzeléseket, amelyek elsődleges célja a folyó „átjárhatóságának”, hajózhatóságának növelése.

Eredményeik közé sorolta például az idei nagyszabású szezonnyitó rendezvényük megszervezését, több a Rába takarítására szervezett akciójukat. Közreműködésüket abban, hogy a csörötneki híd alatt több mint nyolcvan évig a vízben pihenő régi hídpillérek darabjait végre sikerült eltávolítani.