– Magyarország egy tüske a köröm alatt – fogalmazott a kormányfő, aki jelezte, hogy hazánk sikeresen kezeli a problémákat, amit az is bizonyít, hogy Németország gazdasága stagnál, miközben a magyar gazdaság növekszik.

Az Európai Néppárt feltett mindent egy napra, mi otthagytuk őket, mert amit követeltek Magyarországtól az tarthatatlan volt. Találtak egy pártot, aki belépett, ezt hatalomra akarják juttatni, és végre akarják hajtani velük azt a programot amit Magyarország elutasított, mert rossz lenne az itt élőknek. Brüsszelben is magyar belpolitika zajlik

– mondta Orbán Viktor.

A kormányfő szerint az, hogy kihívást jelentünk egyes uniós országok számára, az megnöveli a tekintélyünket.

Az, hogy mi másképp csináljuk a dolgokat és az sikeres, az felértékeli a dolgunkat a világban. Orbán Viktor tájékoztatott: Robert Fico kirobbanó formában visszatért miután meglőtték, jövő héten lesz egy szerb, szlovák, magyar csúcstalálkozó, amely a migrációval foglalkozik majd. Mint mondta:

Magyarország befolyása nagyobb annál, mint amit a mérete, és tényleges gazdasági, katonai ereje indokolna.

A miniszterelnök szerint lesz majd csodálkozás, amikor 2025-ben első negyedéves gazdasági számok kijönnek. Lesz nemzeti konzultáció is, amelynek nagy jelentőséget tulajdonít, ugyanis ennek a fundamentumait be kell biztosítani. Ebbe a „saját utas” gazdaságpolitikába csak akkor szabad belevágni, ha az emberek is támogatják.

Ha háború lesz, akkor a tervek asztalfiókban maradnak, mert egy háború idején nem ilyen gazdaságpolitikára van szükség

– fogalmazott Orbán Viktor. Mint jelezte, a migrációtól is meg kell védeni országot, mivel egy migránsokkal elárasztott országban nem lehet olyan gazdaságpolitikát csinálni, amilyet a kormány tervez, mivel a migránsok hatalmas összegeket emésztenek fel.