Magyar Péter elővette a nácikártyát – Ismételj egy hazugságot elég sokszor, és az emberek azt fogják hinni, hogy az az igazság. Ez Adolf Hitler tanácsa a Fidesz, az állampárt propagandájának – mondta Magyar Péter a szombati tüntetésén, hozzátéve, hogy „a tanítványok megfogadták a mesterük tanácsát”. A párhuzam kapcsán Szalai Kálmán, a zsidó civil szervezet Tett és Védelem Alapítvány (TEV) titkára a Mandinernek elmondta: bár minden politikusnak nyilvánvalóan az a célja, hogy a győzelme érdekében hangzatos kijelentéseket tegyen, a nagyotmondásnak, hatásvadászatnak is van egy határa. – Körülbelül ugyanaz az álláspontunk Magyar Péter tegnapi szavai kapcsán, mint tavaly Hadházy Ákos ügyében, aki kimondva-kimondatlanul is Adolf Hitlerhez hasonlította a magyar miniszterelnököt. Ez kimeríti a holokausztrelativizálás fogalmát, amelyet minden közéleti szereplő esetében elítélünk – fogalmazott Szalai Kálmán. Hozzátette: a XX. század legvéresebb időszakát a mai korhoz hasonlítani nem csak történelmi értelemben nem felel meg a valóságnak, az áldozatok emlékét is sérti. – Ezért Magyar Pétert mindenképpen arra figyelmeztetnénk, hogy bármiféle párhuzamot vonni és egyenlőségjelet tenni a náci rémuralom és a jelen magyar társadalma között, nem pusztán hiba, hanem az áldozatok emlékét teszi semmissé – mondta. Arról nem is beszélve – folytatta az alapítványi titkár –, hogy a Tisza Párt vezetője akkor nyúlt ehhez az eszközhöz, amikor tudvalevő, hogy az elmúlt tizennégy évben a magyar kormány soha nem látott mértékű forráshoz juttatta a zsidó közösségeket a felvirágoztatásukra.