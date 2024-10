Cikkünk frissül!

Kelet-Ukrajna súlyos helyzetben van az orosz túlerő miatt

Az ukrajnai keleti fronton, különösen a Pokrovszk körüli falvakban és Vuhledar környékén a túlerő miatt a harcok Oroszország javára billennek, írja a The Washington Post.

Az ukrán alakulatok eleinte több csapást mértek az orosz erőkre, de a túlerő elől kénytelenek meghátrálni.

Az ukrán katonák szerint az orosz csapatok az elmúlt nyáron változtattak taktikájukon amit egyre nehezebb ellensúlyozni, akkor is, ha időnként helyi győzelmeket érnek el. Az orosz csapatok kis létszámú, de mozgékony egységekben támadják a csatatereket, ami megnehezíti a felderítést és a válaszcsapást is. Az orosz támadásokat erős tüzérségi és dróntámogatás kíséri, valamint a csapatok közötti kommunikáció is javult, amely segíti az összesített támadások koordinálását.

Bár mindkét oldalon hatalmas veszteségek vannak, az oroszoknak továbbra is elegendő katonájuk van a nyomás fenntartásához, mutatott rá az amerikai lap.

Az új NATO-főtitkár Hitler és Napóleon sorsára juthat

– Az újonnan kinevezett NATO-főtitkárnak, Mark Rutténak emlékeznie kell a történelemre, és fel kell hagynia az Oroszországgal szembeni agresszív magatartással – jelentette ki Leonyid Ivlev, a krími régió képviselője, tartalékos vezérőrnagy a RIA Novosztyi hírügynökségnek adott interjújában.

Oroszországnak megvannak a saját nemzeti érdekei, beleértve a geopolitikai és katonai-stratégiai érdekeket is, amelyeket figyelmen kívül hagyni próbáltak mások mellett Napóleon és Hitler is, de nagyon és visszafordíthatatlanul tévedtek – tette hozzá a politikus.

Az agresszorok útján széles léptekkel haladva Rutte azt kockáztatja, hogy megszégyenül

– mondta.

A parlamenti képviselő szerint Rutte az Egyesült Államok által kiadott mandátumot teljesíti a szövetség vezetői posztján. Mi több, az új főtitkár még arra sem vette a fáradságot, hogy tanulmányozza a blokk alapszabályát, amely többlépcsős folyamatot ír elő az új országok csatlakozására – szögezte le, írta meg az Origo.