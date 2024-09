Ebben a helyzetben azt tekinti győzelemnek a kormányfő, ha az árhullám után a veszélyes szakaszon is túljutunk, és ha a lassú apadás azt mutatja, már nem lehet baj, akkor megnyugodhatunk. Elmondta azt is, hogy a környező országokhoz képest valamivel előnyösebb helyzetben vagyunk, hiszen néhány nappal több időnk van felkészülni a védekezésre.

– A rosszízű vitákat védekezés idején nem javaslom – fogalmazott Orbán Viktor azokkal a bírálatokkal kapcsolatban, amelyeket Magyar Péter fogalmazott meg az állami árvízvédelemmel kapcsolatban. Az árvízvédelem költségeiről a miniszterelnök azt a tájékoztatást adta, hogy 2013-ban 19,6 milliárd forint volt a védekezés költsége, most jóval ezalatt vagyunk.

A vízügy előrejelzései szerint a védekezés tetőpontja Baján hétfőn lesz

– mutatott rá a kormányfő. Az árvíz után az állami védművek visszabontása lesz a következő feladat, amiben a lakosság, az önkéntesek segítségét kérik.

A rendőrségi drónokokat is be tudják vetni a védekezésben, továbbá a lovasrendőröket is kivezényelték, így a nehezebben megközelíthető helyeket is be tudják járni – számolt be Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Jelezte, hogy a helikopterek is rendelkezésre állnak. Ismertette, hogy a rendőrök a helyszínek biztosításában és a vagyon megóvásában is tudnak segíteni.