A feltételezett merénylő az ukránok oldalán akart csatlakozni a háborúhoz Ryan Wesley Routh korábban építési vállalkozóként dolgozott az észak-karolinai Greensboro városában. Az 58 éves férfi, aki korábban azt nyilatkozta a The New York Timesnak, hogy afgán katonák toborzása miatt Ukrajnába utazott, vasárnap letartóztatásra került, miután az FBI meggyanúsította az egykori amerikai elnök, Donald J. Trump elleni merényletkísérlet miatt. A Newsweek szerint a férfit a merénylet kapcsán az Egyesült Államok ukrajnai háborúval kapcsolatos politikája miatti frusztráció motiválhatta. Az amerikai média Donald Trump feltételezett merénylőjének nevezte Ryan Wesley Routhot, akivel az AFP 2022-ben Kijevben készített interjút, ahová a háborús erőfeszítések támogatása érdekében utazott

Forrás: AFPTV / AFP A New York Times szerint Routh korábban a közösségi oldalakon is erőszakos megnyilvánulásokat tett. A 2022-es orosz invázió után az X platformon azt írta: „Hajlandó vagyok Krakkóba repülni és Ukrajna határára menni, hogy önkéntesként harcoljak és meghaljak.” A Signal üzenetküldő alkalmazásban pedig profiljában azt állította: „A civil lakosságnak kell megváltoztatnia ezt a háborút és megakadályoznia a jövőbeli háborúkat.” A Mandiner teljes cikke ITT olvasható el.