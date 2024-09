A jelek szerint az idén már biztosan vezető nélkül marad a III. kerület, a DK-s Kiss László továbbra is börtönben marad az óbudai korrupciós botrány miatt. A baloldali polgármester magától nem mondott le, és erre sem Karácsony Gergely főpolgármester, sem Gyurcsány Ferenc, a DK vezetője nem szólította fel. A kerület vezetői közül nemcsak a polgármester, hanem Czeglédy Gergő alpolgármester is érintett a botrányban, ő is börtönben van jelenleg – írja a Metropol alapján a Magyar Nemzet.