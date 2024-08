A műsorokban a békemisszió fontosságát hangsúlyozva Menczer Tamás kifejtette,

a békemisszió egyrészt erkölcsi, morális és keresztényi kötelesség, másrészt a békemisszió azért is rendkívül fontos, mert jelentős a kockázata a háború eszkalációjának, kiterjedésének, harmadrészt pedig az is a békemisszió jelentőségét mutatja, hogy ennek a konfliktusnak nincs megoldása a harctéren.

Menczer Tamás szerint a Tisza Párt belső körei „nem zárnak résmentesen”

Azt tudom Önnek mondani, hogy hozzám eljutnak információk a Tisza Párt belső köreiből, mert ott nem zárnak résmentesen a történetek és az emberek beszélnek

– kezdte új Facebook-videóját Menczer Tamás a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Első körben reagált Magyar Péter kritikájára is:

Ugye én azt mondtam Magyar Péter kritikájára, hogy egy ilyen beszédet, nemhogy elmondani, megérteni is sokkal nehezebb, mint az, amit ő a diszkóban csinált. Jelesül, hogy bántóan fiatal lányok orális kielégítését, imitálta, már elnézést kérek.

Majd azzal folytatta a Menczer, hogy hozzá kétfajta információ jutott el a Tisza Pártból.

„Az egyik az az, hogy Magyar Péter, amikor meghallja az én nevemet, idegesen rágcsálja az asztal szélét, mint egy zavarodott óvodás kisgyerek.”

A másik információ is érdekes az pedig a következő

a tiszások azzal vigasztalják magukat, hogy amit én leírtam és elmondtam, azt nem szabad, ilyet nem szabad leírni és elmondani.

Erre ő azt válaszolta, „hogy micsoda?”

„Megcsinálni szabad, amit mindenki lát és ami az igazság, azt elmondani nem szabad? Ez egy furcsa demokratikus fölfogás.”

A videója végén még oda is szúrt egy jó nagyot a dollárbaloldalnak: – Tehát, azt tudom mondani minden baloldalinak, tiszásnak is, gyurcsányistának is és mindenkinek, hogy mindig ki fogom mondani róluk az igazságot, számíthatnak rám és én leszek a legrosszabb rémálmuk, a jeges leheletemet fogják érezni a tarkójukon, úgyhogy számíthatnak rám a jövőben is az igazság kimondásával kapcsolatban – emelte ki.