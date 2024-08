A jövő heti Tranziton minden terítékre kerül, ami fontos és érdekes a politikában. Ez a cselekvő közösségek találkozási pontja és a politikai viták terepe is. A jobboldalról szóló vitáké és az ellenzékkel folytatott vitáké is – mondta Dömötör Csaba a Mandinernek a Magyar Nemzet szemléje szerint.

Szomorú fejlemény, hogy ezen a nyáron sem a DK, sem a Momentum, sem a Párbeszéd képviselői nem fogadták el a vitára szóló felkéréseket

– számolt be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hozzátette: közben máskor meg követelik a meghívókat az ellenzéki politikusok. – Furcsa kettősség ez, hogy a képmutatás szót ne használjam – jegyezte meg.

Dömötör Csaba arról is beszélt, hogy a Tisza Párt több újonnan megválasztott képviselője is kapott meghívót vitákra,

de kiderült, hogy Magyar Péter nem engedi, hogy részt vegyenek, gyakorlatilag karanténban tartja őket, így ők sem lesznek ott.

Annyi előnye persze van ennek, hogy a tranzitos résztvevőknek így nem kell attól tartaniuk, hogy egy baloldali politikus elveszi és vízbe hajítja a telefonjukat, mint ahogy az a nyáron másutt már megtörtént – tette hozzá.

Magyar Péter rendszeresen panaszkodik, hogy nem hívják be stúdiókba vagy nem akarnak vele interjút készíteni. De amikor feltesznek neki releváns, számára mégis kínos kérdéseket, például a diszkóbotrányról, akkor elmenekül vagy propagandával vádolja a kérdezőt. Az az eset is emlékezetes, amikor az ATV-t vádolta azzal, hogy nem hívják a stúdióba, viszont amikor egy dossziéban átadták neki, hogy hányszor hívták és a Tisza Párt vezetője ennek ellenére hányszor nem ment el, Magyar Péter inkább felállt élő adás közben, és sértődötten elhagyta a stúdiót.

Dömötör Csaba a Mandinernek arról is beszélt, illetve a közösségi oldalán egy posztban is közölte, hogy az Északi Áramlat felrobbantásáról is lesz szó a jövő heti Tranziton. Az ügyben azóta kiderült, hogy ukránok lehettek az elkövetők, és nyugati lapok szerint az egészről a kijevi vezetés is tudhatott.