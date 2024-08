A tegnapi kormányülésen a kormány a tanévkezdés miatt is áttekintette az oktatás helyzetét. A kormány a vállalásoknak megfelelően folytatja a pedagógusbér-emelési programot. A jövő évben elérjük a diplomás átlagbér 80 százalékát, 2025-ben a bruttó diplomás átlagbér 1 millió 25 ezer forint lesz, így a pedagógusok esetében az átlagbérek 820 ezer forintra emelkednek – mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.

A tárcavezető hozzátette: az idei évben 680 ezer forintra emelkedett a pedagógusok átlagbére, így ez további 21 százalékkal növekszik majd január elsejével. Gulyás szerint a jövő szempontjából nincs fontosabb a közoktatásnál.

Családi támogatások

Vitályos Eszter kormányszóvivő arról beszélt, hogy a szülők terheinek csökkentésére idén is előbb érkeznek a családi támogatások, így a családi pótlék is. Hozzátette, idén is biztosítják az ingyenes tankönyveket, valamint 70 ezer oktatási segédeszközt. Az önkormányzatokon keresztül továbbra is lehetőség van a kedvezményes étkeztetés igénybevételére. Kétszázmilliárd forint befektetéssel támogatják a digitális oktatást, így digitális eszközöket kapnak a diákok.

A gyermekeket nevelő családok biztonságát szolgálja a családi adókedvezmény, de megemlítette az Erzsébet-táborokat is, melyet ezer forintos jelképes összegért vehetnek igénybe. Említette még az ingyenes nyelvvizsga és a KRESZ-vizsga lehetőségét is.

Energiabiztonság

Gulyás Gergely elmondta: a kormány az energiabiztonsággal is foglalkozott a kormányülésen. Mint mondta, bár Brüsszeltől sem Magyarország, sem Szlovákia nem kapott semmilyen támogatást, sőt, Ukrajna az uniós társulási megállapodását sértő magatartásával szemben az uniós tagoknak Brüsszel nem ad védelmet.

A kormányinfó videóját itt tudja megtekinteni:

A MOL a megfelelő megállapodásokat jó eséllyel meg tudja kötni Gulyás Gergely szerint,

költségesebb lesz a szállítás, de biztosítható a kőolajellátás a tranzit szempontjából veszélyes vonalon.

A kormány sajnálatosnak tartja, hogy az Európai Bizottság nem lép fel az ügyben.