A családi pótlék mellett ezekkel a tanévkezdési támogatások vehetők igénybe:

állami,

önkormányzati,

munkáltatói és alapítványi támogatások,

pályázatok és adó-visszatérítések is rendelkezésükre állhatnak.

Nem mindegyik jár alanyi jogon, így érdemes pontosan is utánanézni, ki mire jogosult és hogyan igényelheti meg. Lehetnek családok, ahol a szülőknek nehézséget jelenthet az ebédbefizetés is, a menzai ellátásra is vehető igénybe támogatás.

A legtöbb településen az önkormányzatok is biztosítanak iskolakezdési támogatást változó formában, amelyre szeptember 30-ig lehet jelentkezni.

Lehet egyszeri pénzbeli juttatás – ez általában általában 5-20 ezer forint közötti összeget jelent –, utalvány vagy írószercsomag is.

Kedvező adózási szabályok alá tartozó béren kívüli juttatásként iskolakezdési támogatást adhat a munkáltató is a közoktatásban részt vevő gyermekre tekintettel a munkavállalónak. Az iskolakezdési támogatás tankönyvre, taneszközre, ruházatra használható fel.