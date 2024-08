Cikkünk frissül!

Ukrán elnök: újabb ukrán területfoglalás történt Kurszk megyében

További területet vontak ellenőrzésük alá a dél-oroszországi Kurszk megyében az ukrán fegyveres erők – közölte szerda esti videóbeszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Ukrajnával határos területről van szó - tette hozzá, anélkül, hogy további részletekre tért volna ki. Csak annyit mondott, hogy orosz hadifoglyokat is ejtettek, ami jól fog jönni egy esetleges következő fogolycserénél.

„Köszönjük katonák! Ez az, ami segít nekünk abban, hogy embereinket visszahozzuk az orosz fogságból” – mondta.

Legutóbb a múlt héten került sor hadifogolycserére Oroszország és Ukrajna között.

Közben Oroszország mozgásszabadságot korlátozó intézkedéseket vezetett be a kurszki régióban fekvő Kurcsatov városában, ahol az atomerőmű üzemel, és ellenőrző pontokat állított fel az utcákon. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője az erőműben tett keddi látogatása során aggodalmát fejezte ki a közelben zajló harcok miatt, és egy nukleáris baleset veszélyére figyelmeztetett.

Ukrajnában csütörtökre virradóra az ország kiterjedt területein légiriadó volt érvényben. Az ukrán légierő egy nagyobb orosz dróntámadás veszélyére figyelmeztetett. Aktív volt a légvédelem egyebek között Kijevben is.

Bizonyítékok vannak arra, hogy szexuális erőszakot követtek el civilek ellen a kurszki régióban állítják az oroszok

Olyan információk láttak napvilágot, hogy az ukrán hadsereg civileket rabol el a Kurszki területen. Erről az orosz külügyminisztériumnak a kijevi rezsim bűneivel foglalkozó nagykövete, Rodion Mirosznyik számolt be.

Vannak olyan adatok, amelyek szerint az ukrán fegyveresek emberrablási akciókat hajtanak végre

– mondta Miroshnik a RIA Novosztyinak. Hozzátette, hogy vannak előzetes listák az elraboltakról, de ezek nem véglegesek. Elmondta, hogy bizonyítékok vannak arra, hogy az invázióban résztvevők szexuális erőszakot követtek el civilek ellen a kurszki régióban – mondta Mirosnyik a RIA Novosztyinak.

A nagykövet azt is megjegyezte, hogy az ukrán egységek terroristaként viselkedtek, nem tartották be a normákat és nem tájékoztatták a hozzátartozókat az elraboltak sorsáról. Az orosz védelmi minisztérium és Tatjana Moszkalkova emberi jogi biztos most foglalkozik az üggyel – erről már az ura.news tájékoztatott.