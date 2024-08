Komoly visszhangot váltott ki 25 perce

A Semmelweis Egyetem 14 szakterületen került be a világ legjobbjai közé

A Semmelweis Egyetem (SE) 14 szakterületen került be a világ legjobbjai közé, ezen belül a szív- és érgyógyászat területén a tavalyi eredményéhez képest 12 helyet előre lépve lett 31. a US News Best Global Universities listáján – mondta az egyetem rektora az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

MW MW

Mammográfiai vizsgálat a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika Emlõdiagnosztikai Részlegében Forrás: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Merkely Béla hozzátette: ez a helyezés nemzetközi szinten is komoly visszhangot vált ki, hiszen ma a szív- és érgyógyászat az egész világon kiemelkedő terület, a legtöbb megbetegedés és a legtöbb halálozás ehhez a betegségcsoporthoz köthető. Ehhez az eredményhez több száz amerikai és európai egyetemet kellett megelőznie, mint például a stockholmi Karolinska Intézet, a párizsi Sorbonne Egyetem, a londoni King's College vagy az egyesült államokbeli Boston és Washington Egyetem – mutatott rá Merkely Béla. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora

Fotó: BARANYAI ATTILA / Forrás: City Magazin/Hírnyolc Hozzátette: az elmúlt 15 évben szisztematikus fejlesztés zajlik az egyetemen, ezen belül is a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán az infrastruktúra és a humánerőforrás területén.

Kiemelte: a klinikán több mint 15 ezer műtétet végeznek, és nincs olyan beavatkozás, amit ne tudnának elvégezni. Merkely Béla beszélt arról is, hogy az SE nagy szerepet vállal a régió egészségügyi ellátásának fejlesztésében is, valamint, hogy Magyarország soros uniós elnöksége idején az egészségügy kiemelt prioritása a szív- és érrendszeri betegségek elleni fellépés és a közös EU-s cselekvési terv kialakítása.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!