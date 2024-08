A programmal a 65 év felettiek gondoskodást kapnak és számukra egyértelmű volt, hogy ehhez csatlakozniuk kell, már csak azért is, mert szakdolgozóik közül is egyre többen töltötték, vagy töltik be a 65. életévüket, közülük sokan egyedül kénytelenek élni, így számukra is nagyon fontos, hogy minden információ rendelkezésükre álljon erről a lehetőségről.