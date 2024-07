A parlamenti többség akarata ellenére utazott Budapestre a holland igazságügyi miniszter A parlamenti többség, köztük saját pártja, a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) akarata ellenére utazott Budapestre hétfőn David van Weel holland igazságügyi és belbiztonsági miniszter, hogy részt vegyen az európai uniós tagállamok igazságügyi és belügyminisztereinek kétnapos informális tanácskozásán, amelyet a soros magyar EU-elnökség keretében tartanak. Erről ő maga nyilatkozott a holland nemzeti hírügynökségnek (APN) hétfőn. Az interjúban a miniszter leszögezte: hazájának érdekeit előtérbe helyezve utazott el a budapesti találkozóra. Mint mondta, a tanácsülés napirendjén számos olyan téma szerepel, amely Hollandia számára fontos, például a migráció és a bűnözés elleni nemzetközi fellépés megerősítése. "Ezek határokon átnyúló témák. Hollandiának ezek kezeléséhez szüksége van a többi tagállamra. Hollandia nevében irányt fogok mutatni annak a stratégiai megbeszélésnek, amelyet holnap tartanak ezekről a témákról" - hívta fel a figyelmet. Van Weel ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a holland kormány álláspontja szerint a magyar miniszterelnöknek nincs felhatalmazása az EU-tól az általa kezdeményezett békemisszióra. "Ezt a kritikus üzenetet ismét közvetíteni fogom Budapesten" - jelentette ki. Múlt héten az Európai Bizottság bejelentette, hogy a testület csupán vezető köztisztviselői szinten képviselteti magát az uniós tanács informális ülésein. A döntés okaként a magyar miniszterelnök békemissziójára hivatkoztak, amelynek keretében egyebek között Moszkvába és Pekingbe is ellátogatott. Több EU-tagállam - Svédország, Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Dánia - a múlt héten közölte, hogy ugyanezen okból csak köztisztviselőket küld a Magyarországon tartott informális találkozókra. A holland kormányfő, Dick Schoof azonban már a múlt héten bejelentette, hogy elutasítja az általános bojkottot, és a holland kormány eseti alapon fog dönteni arról, hogy miniszterei részt vesznek-e a magyar uniós elnökség rendezvényein. Schoof azt is hangsúlyozta: véleménye szerint Orbán Viktor világossá tette, hogy a bírált találkozók kétoldalú alapon szervezett tanácskozások voltak, útjain nem az EU-t képviselte. A holland miniszterelnök bejelentését bírálta a négypárti koalíciós kormány két pártja, a VVD és az Új Társadalmi Egyezség (NSC) is. Ezen pártok képviselői úgy vélik, Hollandiának követnie kellene az Európai Bizottság lépéseit. A holland parlament ellenzéki pártjai közül is többen kritizálták a kabinet döntését.