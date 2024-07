Cikkünk frissül!

Magyarországon békére és biztonságra találnak az Ukrajnából menekülők

Magyarország fontos könnyítést vezetett be a lejáró útlevelekkel rendelkező ukrán állampolgárok számára – ismertette a Magyar Nemzettel Pál Norbert kormánybiztos. Jelezte, hogy ennek értelmében a háború ideje alatt lejárt ukrán útleveleket is érvényesnek tekintjük hazánk területén a magyarországi ügyintézés és munkavállalás megkönnyítése érdekében. Beszámolt arról a változtatásról is, hogy augusztustól csak a harci műveletek által sújtott ukrán területekről érkező menekültek esetében tartják fent a központi állami elszállásolásra való jogosultságukat.

ORFK: több mint tizennégyezren érkeztek Ukrajnából vasárnap

Az ukrán-magyar határszakaszon 7347-en léptek be Magyarországra vasárnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6931-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 49 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a rendőrség közleményében.

