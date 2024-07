A bírósági dokumentumok alapján pedig az látható, hogy a Tisza Párt alapítója már egyetlenegy ingatlanon is havi két, két és fél millió forintot kereshetett. A bűnbanda vezetői pedig arra használhatták fel a Deák által felajánlott ingatlanokat, hogy azokra jelzálogjogot jegyeztessenek be a „befektetők” javára, „biztosítékként”. Így győzték meg őket, hogy a befektetésük biztonságban van, aggodalomra semmi ok. Tehát ezekből az információkból az rajzolódik ki, hogy a Tisza Párt alapítója döntő szerepet játszhatott a megtévesztő hadműveletben.

Az Origo kiemelte,

Magyar Péter környezetében egyre több baloldali figura, elítélt bűnöző és Rolex órát viselő, kigyúrt alvilági figura bukkan fel. Magyar Péter gazdasági vezetője az a Sájer Mária volt, aki 4 évet ült fegyházban 1200 ember meglopásáért, gátlástalan átveréséért, és csak nemrégiben szabadult

– idézte fel a portál.