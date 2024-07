A politikus kiemelte, hogy

egyértelműan „politikai motiváció van a háttérben” és „Brüsszel el akarja Magyarországot árasztani bevándorlókkal.”

Menczer Tamás úgy fogalmazott, hogy „ez nem fog sikerülni” és emlékeztetett Orbán Viktornak a 2015-ös mondatára, amely akkor hangzott el, amikor a migrációs válság elkezdődött. Akkor a magyar kormányfő a német és osztrák vezetőknek a magyar miniszterelnök világossá tette, hogy „nekünk két lehetőségünk is van. Az egyik az az, hogy meg tudjuk őket állítani. A másik, hogy át tudjuk őket engedni Ausztria, Németország irányába. Most is ez a helyzet. Tehát, az egészen biztos, hogy Magyarországot és a magyar embereket meg fogjuk védeni” – emelete ki a kommunikációs igazgató. Ezt követően kitért a migrációs paktumra, amellyel kapcsolatban reagált:

egészen biztos, hogy ezt a bírságot, ahogyan arról Gulyás miniszter úr is beszélt, nem a magyar emberek fogják kifizetni. Onnantól kezdve, hogy derék brüsszeli barátaink és nyugati barátaink mit választanak, hogy mi állítsuk meg, vagy esetleg engedjük át őket Ausztria és Németország irányába, az rajtuk múlik

– zárta szavait Menczer Tamás.