Rétvári Bence minden magyar ember számára teljesen igazságtalannak, felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az EU-bíróság ítéletét, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezték Magyarországot az uniós bevándorlási politika megsértése miatt.

Az államtitkár gigabüntetésnek nevezte a bírság összegét, hozzátéve, ez a 80 milliárd forint majdnem annyi, mint a teljes évi kórházi adósságállomány.

Felhívta a figyelmet arra, hogy akárcsak az egy héttel ezelőtti választási eredmény, úgy ez a bírság is Európa-rekord. Brüsszelben azonban nem hajlandóak elfogadni azt, hogy a magyar emberek népszavazáson, országgyűlési és európai parlamenti választáson is elutasítják, hogy ide tömegesen telepítsenek be illegális migránsokat – mondta.

Mi továbbra is meg akarjuk védeni a saját országunkat, és ez úgy látszik, nekik elfogadhatatlan

– hangoztatta Rétvári Bence.