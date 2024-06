Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyével, Miskolccal kapcsolatosan már a baloldali sajtó is pedzegetni kezdte, hogy

öt év kitérő után visszaveheti a város vezetését a Fidesz–KDNP.

Az öt évvel ezelőtt győztes, egykori iskolaigazgatóból lett polgármester, Veres Pál nem indul újra, a helyi DK-val nem tudta rendezni a viszonyát. Az ellenzék nem is maradt egységes: a DK, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP Barkai Lászlót támogatják (aki korábban arról beszélt, nem akar polgármester lenni), míg a Jobbik és a Momentum az egykor Verest is támogató civil egyesülettel együtt Varga Andreát indítják. A Fidesz–KDNP Tóth-Szántai Józsefet támogatja, rajtuk kívül még négy jelölt közül lehet választani. A 2022-es országgyűlési választásokon egyébként Miskolcon is tarolt a Fidesz–KDNP.

