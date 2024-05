Elszabadult a pokol 21 perce

Államfők elleni merényletekről fröcsögnek Magyar Péter rajongói

A baloldal új messiásának követői tömegesen örvendeznek a szlovák kormányfő életveszélyes sérülésein, és abban is sokan reménykednek, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt is hasonló támadás éri. A kegyetlenségben és a közönségességben egymásra licitáló kommentek között olyan is található, amelyik az állami vezetők elleni merényletek rendszeressé válását is kívánatosnak tartja – számolt be a Magyar Nemzet.

MW MW

Magyar Péter, a volt igazságügyi miniszter volt férje (b3) és Szilágyi Kitty, a Civil Bázis elnökségi tagja, óvodapedagógus (b4) a Belügyminisztérium épülete előtt megtartott demonstráción, Budapesten 2024. április 26-án Forrás: MTI Fotó: Illyés Tibor

A véres erőszak iránti vágyakozás és a gyűlöletkeltés továbbra is kiemelt téma a Magyar Péter követőit összefogó egyik számottevő közösségimédia-csoportban. Miután szerdán lőfegyveres merényletet követtek el Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen, egyebek mellett a magyar kormányfő életének kioltására buzdító döbbenetes kommentek jelentek meg a Talpra Külföldön Élő Magyarok! nevű Facebook-csoportban, amelyet Láng Balázs, Magyar Péter lelkes támogatója, régi baloldali háttérember hozott létre.

A gyűlöletcunami csütörtökön is folytatódott, amihez ismét Láng Balázs adta meg az alaphangot: „OV majd még kevesebbet megy az emberek közé...”. Eközben az önmérsékletre és józanságra intő hozzászólásokat rögtön lehurrogták. Így például amikor az egyik felhasználó úgy vélte, hogy a merénylet nem megoldás semmire, egy másik azzal opponált, a támadás mégiscsak hasznos eszköz lehet a szlovák kormány megrendszabályozására: „annyiban csak, hogy elgondoznak, talán magukba szállnak, de valszeg csak a már meglévő paranoia erősődik fel és az adókból többet költenek a biztonságra”. Az áldozathibáztatás is visszatérő pontja a Láng Balázs oldalán a merénylet óta megjelent kommenteknek – hívja fel a figyelmet a cikk, amit ITT tud elolvasni.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!