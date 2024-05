Menczer: háborúról vagy békéről kell dönteni Az európai parlamenti és az önkormányzati választás létfontosságú, mert háborúról vagy békéről kell dönteni – mondta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerdán egy Ózdon tartott sajtótájékoztatón. Menczer Tamás kijelentette: a háborúpártiak Amerikában és Európában is azt mondják, hogy az a háború, amely Ukrajnában már több mint két éve zajlik, az a mi háborúnk, ezt folytatni kell addig, ameddig Ukrajna nem győz. Ezzel szemben a mi álláspontunk, a békepárti álláspont az, hogy ez nem a mi háborúnk, mi ebből ki akarunk maradni; ezt a háborút senki nem nyeri meg, a csatatéren nincs megoldás, csak halottak vannak, ezért mi azonnali és feltétel nélküli tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmazunk - fogalmazott a kommunikációs igazgató. Menczer Tamás kifejtette: a „háborúpártiak” állításával az a probléma, hogy a háború végét egy olyan katonai eredményhez, Ukrajna győzelméhez kötik, „amely soha nem jön el”. Elemzése szerint a helyzet napról napra rosszabb, mert már nyíltan mondják, hogy katonákkal is „be kell menni a háborúba”, még több fegyvert, még több pénzt akarnak küldeni, atomfegyverről és atombombákról beszélnek. Mi, itt a háború szomszédságában, erről hallani sem akarunk – szögezte le a politikus, hozzátéve: mindez óriásira növeli annak kockázatát, hogy a háború kiszélesedik, eszkalálódik, sőt a NATO és Oroszország, vagyis a világ legerősebb katonai szervezete és egy atomhatalom összecsapásának kockázata soha nem volt nagyobb, mint most. Menczer Tamás hangsúlyozta, békepárti politikusokat kell küldeni Brüsszelbe, „olyan politikusokat, akiknek nem ment el a józan eszük, akik képesek és hajlandóak arra, hogy az európai érdekeket képviseljék, ami nyilvánvalóan a béke”. A kommunikációs igazgató közösségük minden tagját arra kérte, hogy menjen el szavazni, „akkor győzni fogunk, ahogy győzni szoktunk” – fogalmazott. Menczer Tamás elmondta, hogy a Fidesz–KDNP 1200 helyszínen van és lesz jelen standdal, politikusaik az országot járva több száz fórumot tartanak ezekben a hetekben. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ózdon Menczer Tamás fórumot tartott a Digitális Erőmű épületében.