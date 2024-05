A pártok első megmérettetése az európai parlamenti választások előtt a listaállításhoz szükséges 20 ezer érvényes aláírás összegyűjtése volt. A kormánypártok elsőként adták le az összegyűjtött ajánlásokat, azonban voltak olyan listát bejelentő pártok amelyeknek még az induláshoz szükséges aláírás-mennyiség sem gyűlt össze: Jakab Péter pártjának a mozgósítás is gondot okozott, így nem indulhat a választáson – írták.

A Nézőpont Intézet arra volt kíváncsi, hogyan szerepelnének a pártok különböző választási helyzetekben.

Fotó: Nézőpont Intézet

Továbbra is a Fidesz–KDNP listája (48 százalék) vezeti a pártversenyt egy hónappal az európai parlamenti választások előtt,

miközben egy országgyűlési választáson 44 százalékot érne el, ami a 2014-es hazai választási eredményének felelne meg. A különbség oka, hogy a Fidesz szimpatizánsai aktívabbnak mondták magukat a közelgő európai parlamenti választáson, mint a jelenleg tét nélküli és távolibb országgyűlési választások esetében – mutatott rá a Nézőpont Intézet.

A kormány jobboldali ellenzéke is megalapozottan reménykedhet a mandátumszerzésben. A Mi Hazánk Mozgalom nemcsak a magyar parlamentbe jutna be (6 százalék) nagy valószínűséggel, de 5 százalékos eredményével EP-mandátumot is szerezhetne – ismertették.

A baloldalnak több nagy vesztese is lenne mind az itthoni, mind az európai megmérettetésen.

Az ellenzékváltó hangulatot meglovagolva jelenleg Magyar Péter pártja, a Tisza Párt a legnépszerűbb ellenzéki párt (egy „most vasárnapi” EP-választáson 21 százalékos támogatottsággal), mely mellett a Demokratikus Koalíció–MSZP–Párbeszéd közös lista (12 százalék), illetve a Kétfarkú Kutya Párt (7 százalék) jelenti a másik két baloldali pólust – közölték.