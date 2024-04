Szijjártó Péter ezután arról is beszámolt, hogy Európában továbbra is gyakorlatilag hetente felmerül a kérdés, miként lehetne végre „lenyomni a magyarok meg a közép-európaiak torkán” az orosz nukleáris ipar szankciók alá helyezését.

Ez a nemzetbiztonsági és a nemzetgazdasági érdekeinket alapvetően sújtó intézkedés lenne. Világossá tettük, hogy semmi ilyenben nem leszünk partnerek. Világossá tettük, hogy ha az Oroszországgal való nukleáris együttműködésre vonatkozó szankciók kerülnének asztalra, azonnal megvétóznánk azokat

– húzta alá.

Kijelentette, hogy ez ügyben a nyomás azóta enyhült némiképp Brüsszelben, amióta a magyar kormány rávilágított, hogy tavaly Oroszország vált az Egyesült Államok első számú uránbeszállítójává.

Tehát ha az orosz urán jó az amerikaiaknak, akkor mi miért is ne működhetnénk együtt Oroszországgal a nukleáris energia terén?

– tette fel a kérdést.

Illetve a paksi bővítés nemzetközi jellegére is kitért, emlékeztetve rá, hogy az orosz fővállalkozó mellett amerikai, német, francia, svájci és osztrák cégek is dolgoznak a projekten. A miniszter rámutatott, hogy a nukleáris fűtőanyag ellátásában eddig nem volt zavar tapasztalható, így nincs is napirenden a beszállító cseréje.

Miért vágnánk bele valami ismeretlenbe egy eddig jól működő partnerség helyett? Értjük, hogy két órányi repülőútra innen, Brüsszelben, az elefántcsonttoronyban ki lehet találni jól hangzó, ideológiailag jónak tűnő szabályozásokat, de a probléma lába egyszer csak leér a földre

– mondta.

Itt emberek élnek, itt van egy város, van egy ország, abban is élnek emberek, s ezeknek az embereknek vannak érdekeik, biztonság, energiaellátás, és ezeket mi nem vagyunk hajlandók feladni

– tette hozzá.