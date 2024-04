Magyar Péter elsősorban nem a Fidesz–KDNP-re, hanem az ellenzékre jelent veszélyt Magyar Péter elsősorban nem a Fidesz–KDNP-re, hanem az ellenzékre jelent veszélyt – mondta a Magyar Nemzetnek Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Szerinte Varga Judit volt férjének a politikai kommunikációja is egyértelműen az ellenzéki pártok szavazóbázisát célozza meg. – Az ellenzéki pártok úgy tartanak Magyar Pétertől, mint ördög a tömjénfüsttől. Erre minden okuk meg is van: az ellenzékváltó hangulat Magyarországon régi jelenség, ezért figyelhető meg időről időre, hogy a pártok helyett a kormánnyal kritikus sajtó és a külföldi donorok kezdenek politikacsinálásba – fogalmazott Tóth Erik. Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója kifejtette, most is ez történik, mivel Magyar Pétert azok a sajtótermékek és külföldi érdekcsoportok szócsövei futtatják, amelyek/akik szándéka az ellenzéki nómenklatúra megtörése; a cél ugyanaz, az eszköz más csupán az ő személyében. – Ez a casting régóta tart már: ami 2010 előtt volt Gráf, Mesterházy vagy Botka, az ma Pankotai, Márki-Zay vagy Magyar. Innen nézve nem reális forgatókönyv, hogy az aktuális ellenzéki pártok közül bárki a sorai között szeretné tudni őt. Már csak azért sem, mert Magyar megmutatta, hogy miként viselkedik a saját családjával és egykori politikai közösségével: az ő valódi arca mutatkozik most meg, és semmi kétség sincs afelől, hogy bárki mással is így bánna fordított helyzetben – tette hozzá. Az elemző szerint reálisabb forgatókönyv az, hogy egy régi, feledésbe merült politikai platformot élesszen újjá, mintsem az a lehetőség, hogy a Gyurcsány Ferenchez ezer szállal kötődő pártok valamelyikével egyezségre jusson. Szerinte ha mégis utóbbi történik meg, úgy Magyar Péter már egyébként is megkérdőjelezhető igazmondási és hitelességi képessége romlana tovább a közvélemény szemében. A teljes cikk ITT olvasható.