Áder János megjegyezte, hogy a meglévő, elavult szélerőművek helyére lehet korszerűeket telepíteni, de hangsúlyozta, „szélerőműpark-erdő„ nem lesz Magyarországon. A műsor házigazdája kifejtette:

a nap nem mindig süt, a szél nem mindig fúj, az atomerőmű viszont képes biztosítani a „zsinóráramot”, a gázerőmű pedig tud gondoskodni a plusz szükséglet kielégítéséről, ha épp nem süt a nap vagy hirtelen megugrik az energiaigény.

Azzal kapcsolatban, hogy még évtizedekig szükség lesz földgázra, feltette a kérdést, le tudunk-e válni az orosz gázról. Ifj. Chikán Attila elmondta, hogy már most is „sok oldalról tudunk betáplálni”, Ausztria, Horvátország, Szerbia, Románia felől, és van hazai kitermelés is, plusz biometán, amelyet biogázból állítanak elő.

Utóbbiban is komoly potenciál van, hiszen akár negyvenszeres kapacitásbővülésre van lehetőség

– jegyezte meg a szakember.

Összegzése szerint tehát a szükséges gázmennyiséget be lehetne szerezni más forrásokból, azonban esetleg sokkal magasabb áron.

Áder János az atomenergiával kapcsolatban kiemelte, P