Sajtóbeszámolók szerint Soros már 1989-ben, vagyis még a Szovjetunió összeomlása előtt megvetette a lábát Ukrajnában. Módszerei ugyanazok, mint hazánkban vagy Lengyelországban is: a politikai befolyásolás a globális érdekcsoportoknak megfelelő, a liberális elveket követő irányban. A hívószavak is ugyanazok, mint ma – ahogy kiderült – az általa támogatott Action for Democracy esetében is: civil társadalom, jogállamiság, független média - hívja fel a figyelmet a Mandiner, hozzátéve, hogy ezért

a spekuláns pusztán a „civil társadalomra” százmillió dollárt költött Ukrajnában, de arra is késznek mondta magát, hogy egymilliárdot is befektessen az országban.

