A Klubrádió továbbra is lapít a botrányos címadás ügyében A Klubrádió továbbra sem reagál a Magyar Nemzet kérdéseire, amelyeket a lap az elnök-vezérigazgató Novák Katalint és Varga Juditot gyalázó botrányos címadásával kapcsolatban küldött. A Klubrádió közösségi oldalán sokáig fellelhető volt az írás, amely alá sorjáztak a dühös kommentek, ám mostanra törölték az egész cikket. A botrányos címadást elítélte a Magyar Nemzeti Médiaszövetség, valamint számos közéleti szereplő. Megjegyzendő, hogy a Klubrádió mellett a legnagyobb újságíró szakmai szervezet, a MÚOSZ is hallgatásba burkolózik, mivel továbbra sem adtak ki állásfoglalást az ügyről és lapunk újabb megkeresésére sem reagáltak. Egy kivétellel a balliberális pártok is mind hallgatásba burkolództak, és nem voltak hajlandók elítélni Arató András kijelentéseit. Egyedül az LMP – Magyarország Zöld Pártja volt hajlandó elhatárolódni Arató András kijelentéseitől.