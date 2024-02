Újabb – ki tudja hányadik – aláírásgyűjtését indítja a Gyurcsány-párt, ezúttal a köztársasági elnök kinevezése/megválasztása a téma, amivel kapcsolatban egyébként még egy megmozdulást is szerveznek – erről is kérdezték Gyurcsány Ferencet az ATV műsorában, ahol az a kérdés is felvetődött, hogy van-e egyáltalán értelme egy újabb gyűjtésnek, hiszen az eddigieknek sem volt eredményük.