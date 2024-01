Kijelentette, ez a rendszerváltás óta megvalósuló legnagyobb mértékű béremelés, és garancia van arra, hogy mértéke 2030-ig megőrződik.

Rétvári Bence beszélt arról is, hogy soha ennyien nem kerültek még be a pedagógusképzésbe, mint most, és a kormány abban bízik, hogy a béremelés segít fenntartani a magas érdeklődést a pedagóguspálya iránt, valamint abban, hogy akik elkezdik a tanulmányaikat, azok pedagógusként is végeznek és meg is maradnak is a pályán.

Bízunk benne, hogy jó képességű tanárok fogják a gyermekeket oktatni és nevelni, így magas színvonalú lesz az oktatás, ami a gyermekek és a családok érdekét szolgálja

– hangoztatta az államtitkár.