Nacsa Lőrinc: egyértelmű üzenetet küldtünk Brüsszelnek, hogy el a kezekkel a rezsitámogatástól A nemzeti konzultáción a magyar emberek egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek: el a kezekkel a rezsitámogatástól – mondta a KDNP frakcióvezető-helyettese szerdán az MTI-hez eljuttatott videójában. Nacsa Lőrinc azt mondta, Brüsszel elhibázott szankciós politikájának egyenes következménye volt az energiaárak elszabadulása, amely amellett, hogy 2023-ban egész Európa inflációját az egekbe lökte, a családokra is óriási terhet rakott. Nacsa Lőrinc vallásturizmusügyi biztos, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezető-helyettese

Fotó: Soós Lajos / Forrás: MTI Hozzátette, Magyarországon a rezsitámogatás átlagosan havi 181 ezer forint értékben segíti a családokat, így ma Európában itt a legolcsóbb a rezsi. „A dollárbaloldal hozzáállását ismerjük, hiszen ők be sem vezették volna a rezsicsökkentést sőt, ha ők lennének hatalmon, ki is vezették volna azt” – fogalmazott a politikus. Hangsúlyozta, Brüsszel is nyílt hadjáratba kezdett a rezsitámogatás ellen, hiszen hivatalos állásfoglalásukban azt mondták, hogy „az energiatámogatási intézkedéseket fokozatosan meg kell szüntetni”. Nacsa Lőrinc úgy folytatta, hogy a nemzeti konzultációban a magyar emberek elmondták a véleményüket minderről: „egyértelmű üzenetet küldtünk Brüsszelnek, hogy el a kezekkel a rezsitámogatástól. A Fidesz-KDNP éppen ezért továbbra is ki fog állni a rezsicsökkentés mellett és nem hagyjuk, hogy Brüsszel újabb terheket rakjon a magyar emberek vállára” – emelte ki a KDNP frakcióvezető-helyettese.