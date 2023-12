Hozzáfűzte: csökkentették az inflációt, most már a gazdaság is újra lendületet vesz; és ha a gazdaság erősödik, erősödnek a magyar családok is.

A kormányszóvivő békés és boldog karácsonyt kívánt minden magyar családnak, „kicsiknek, nagyoknak, időseknek, egyedülállóknak és mindenkinek”. Úgy fogalmazott, „legyünk akárhány évesek és éljünk egyedül vagy családban, a mostani háborús időkben mindannyiunknak a béke a legnagyobb ajándék”.

Ezért azt kívánta, hogy „töltsük békében, reménytelin és szeretetben az ünnepeket”.