Az év utolsó heteiben a nagyobb boltok parkolóiban mind megjelentek a pirotechnikai eszközöket árusító standok, ahol ha valaki tényleg nem tudja megállni, hogy ezeket az eszközöket használja, be tudja szerezni. A hatóságok is azt kérik, hogy ha valaki olthatatlan vágyat érez a tűzijáték és egyéb társai iránt, akkor azokat ezeknél a hivatalos, minősített és ellenőrzött árusoknál szerezze be, ne pedig az aluljárókban. Egyelőre csak a bódék vannak kint a parkolókban, ezeken a helyeken a forgalmazás csak december 28. és 31. között lehetséges.

Ne vásároljunk illegális árustól tűzijáték terméket, mert ezzel magunkat és környezetünket is veszélyeztetjük!

– hívták fel a figyelmet.

A hatóságok évről évre csinálnak felvilágosító kampányokat, teszteket, videókat, melyben azt próbálják nyomatékosítani, mennyire nem játékszerek ezek az eszközök. 2023 első napján a rendőrség által közzétett adatok szerint a legutóbbi szilveszter sem múlt el szabálysértések nélkül, ugyanis 2022. december 31-én 12 óra és 2023. január 1-jén 6 óra között 18 esetben 17 személlyel szemben indított eljárást a rendőrség országszerte.

Kiemelték, hogy összesen négy súlyos és hat könnyű sérüléssel végződött balesetről tudnak, az egyik eset Zalaegerszegen történt, ahol egy gyermek mellett robbant fel egy tűzijáték, Zircen pedig egy fiatalkorú „úgy gyújtotta meg a pirotechnikai eszközt, hogy kézsérülése keletkezett”. De okozott Bódvaszilvason tűzijáték égési sérülést is, valamint Petneházán egy gyerek kezében robbant fel egy petárda.

Miskolcon szintén tűzijáték szabálytalan használata miatt kiégett egy lakás - írta a rendőrség.

A hatóságok nem győzik hangsúlyozni, hogy ezek az eszközök nem játékszerek, az Országos Mentőszolgálat például még szilveszter előtt tett közzé egy fotót, melyen petárdától roncsolódott kézfej röntgenfelvétele látható.

A petárda 2005 óta teljes tilalom alatt áll, azaz nincs olyan periódus az évben, mikor lehetne használni. Nem úgy a tűzijátékok, amelyeket bizonyos keretek között ki lehet próbálni. A rendőrség által közzétett szabályok szerint

az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket betöltött személyek,

míg a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják.

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-én 06 óráig felhasználhatják.

A professzionális céllal készített 4. pirotechnikai osztályba tartozó, nagy hatóanyag-tartalmú tűzijáték termékeket természetesen ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában.

Megismételték, hogy pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. Engedélyt csak olyan kereskedő kaphat, aki a rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel.

Fontos kiemelni, hogy a fel nem használt, hibás vagy lejárt (3. pirotechnikai osztályba tartozó) termékeket szilveszter után öt nap van visszavinni, amit a forgalmazónak kötelessége térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Magyarországon magánszemélyeknek továbbra is tilos petárdát birtokolni, illetőleg felhasználni!

– nyomatékosított a rendőrség.