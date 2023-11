Szentkirályi Alexandra: a nyugdíjasok számíthatnak a kormányra! A novemberi nyugdíjjal együtt utalják pénteken az átlagosan plusz 78 ezer forintos nyugdíjkiegészítést is, illetve a Magyar Posta ezen a napon kezdi a kézbesítéseket – mondta a kormányszóvivő a Facebookon. Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta: a kiegészítést januárig visszamenőlegesen fizetik ki, így biztosítják az inflációkővető nyugdíjemelést „a mostani megemelkedett háborús és szankciós infláció mellett is”. Jelezte, hogy a kifizetés 2,5 millió embert érint: az öregségi nyugdíjasokat és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket. A kiegészítő nyugdíjemelésre majdnem 190 milliárd forintot fordít a kormány – emelte ki Szentkirályi Alexandra. Úgy folytatta, hogy a kiegészítés mértéke – az éves inflációhoz igazítva – 3,5 százalékpont, ami egy 210 ezer forintos átlagnyugdíj esetén havi 6500 forintot, éves szinten pedig, a 13. havi nyugdíjjal együtt, majdnem 85 ezer forintot jelent. Hozzátette, hogy a nyugdíjkiegészítés azokhoz is eljut a napokban, akik nem átutalással kapják meg a nyugdíjat, hanem a postás kézbesíti nekik. „Arról is szeretném biztosítani az időseket, hogy januárban ismét emelni fogjuk a nyugdíjakat, újabb hat százalékkal, mert ennyire becsüljük előre a jövő évi inflációt” – fogalmazott a kormányszóvivő, hozzáfűzve, hogy februárban érkezik az emelt összegű 13. havi nyugdíj is. Kitért arra is: a kormány tisztában van azzal, hogy a nyugdíjasoknak különösen fontosak a rezsidíjak és az élelmiszerárak, ezért a kabinet kitart a rezsicsökkentés mellett, „még akkor is, ha Brüsszel ezt el akarja törölni”. Az élelmiszerárakat pedig az online árfigyelővel „vették célba” és a „multikat” a kormány rávette az élelmiszerárak csökkentésére – mondta.