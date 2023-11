Nézzük részletesen, mit tartalmaz az a tizenegy kérdés, amely a nemzeti konzultációs kérdőívekkel legkésőbb karácsonyig minden magyar háztartásba eljut!

Rezsitámogatás

A rezsicsökkentés 2013-as bevezetése óta az Európai Bizottság több alkalommal is kísérletet tett arra, hogy a magyar családok életét alapvetően megkönnyítő kedvezmény felszámolására kényszerítse a kormányt. Brüsszel most is azt akarja elérni, hogy töröljük el a rezsitámogatást. Állásfoglalásukban azt írják, hogy „az energiatámogatási intézkedéseket fokozatosan meg kell szüntetni”.

- Egy olyan intézkedést akarnak eltörölni, amely havonta átlagosan 181 ezer forinttal csökkenti a magyar családok energiaszámláit – emlékeztet a kabinet.

A konzultáció első kérdésében tehát állást foglalhatnak a résztvevők a rezsitámogatás fenntartása mellett - derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Kamatstop

Az unió központjában nem nézik jó szemmel azt sem, hogy a magyar kormány védelmet nyújt az embereknek a háború következtében elszabaduló inflációval együtt többszörösére emelkedett banki kamatokkal szemben.

A kamatstop bevezetése 300 ezer családot és közel 30 ezer vállalkozást érint kedvezően, Brüsszel azonban az úgynevezett országspecifikus ajánlásokban egyértelművé tette, hogy el akarja törölni ezt az intézkedést.

A konzultációban véleményt formálhatunk arról, hogy támogatjuk-e a kormányt a kamatstop fenntartásában a 2024-es évben is, vagy a brüsszeli bürokratákkal értünk egyet, akik kivezetnék jövőre az intézkedést.

Extraprofitadó

A harmadik pontban is az előzőhöz hasonló konfliktusról van szó az EU vezetése és hazánk között. A kormány extraprofitadót vetett ki azokra a nagyvállalatokra, amelyek a járvány és a háborús válság idején jelentős extraprofitot halmoztak fel. Ezért elvárható, hogy ők is vegyék ki a részüket a közös teherviselésből.

Brüsszel azonban azt akarja, hogy Magyarország idén év végéig szüntesse meg az extraprofitadókat.

A kormány kíváncsi az emberek véleménylére, hogy szerintük is fenn kell-e tartani az intézkedést.

A gazdasági és szociális jellegű témakörök után a migrációs politikát és a háborút érintő kérdések következnek.

Migránsgettók

Hosszú évek óta küzd Magyarország az Európai Unió migrációs politikája ellen. A kontinensre egyre nagyobb veszélyt jelentő illegális bevándorlás és a nyugat-európai országokban látványosan csődöt mondott integráció hátrányos következményeit Brüsszel szét akarja teríteni a közösség összes államában, így hazánkban is.

Helyettünk akarnak dönteni arról, hogy kivel éljünk együtt, és kiket engedjünk be az országunkba.

Kötelezni akarnak minket, hogy már a menekültügyi kérelmek elbírálása előtt engedjük be a migránsokat az országba. Ezzel migránsgettókat hoznának létre Magyarországon is – olvasható a konzultációs a konzultációs kérdőíven. Ebben a pontban a válaszadók egyértelművé tehetik, hogy elutasítják-e a migránsgettók létrehozását, vagy elfogadják a brüsszeli migrációs terveket.

Brüsszeli pénzek a Hamásznál

Az októberben kirobbant izraeli konfliktus, a Hamász palesztin terrorszervezet brutális támadása után központi kérdéssé vált Európában, hogy Brüsszel az elmúlt években sok százezer euróval támogatott palesztin szervezeteket. A támogatás egy része ráadásul a Hamász terrorszervezethez is eljutott.

Az elmúlt hetekben Európa nagyvárosaiban bevándorlók tömegei ünnepelték a közel-keleti terrortámadásokat, így a Brüsszel által ösztönzött migráció révén a terrorizmus ismét fenyegeti a kontinensünket.

A konzultációban véleményt alkothatunk arról, hogy a terrorveszély miatt elutasítjuk-e a palesztin szervezetek további támogatását Brüsszelből.

Ukrajna felfegyverzése

Szintén az ország biztonságát érinti az ukrajnai háborúval kapcsolatos uniós politika. Brüsszel a kezdetektől fogva háborúpárti álláspontot képviselt, és fegyverszállítást sürgetett. Ennek megfelelően már eddig is több mint 5 milliárd eurót költött az ukrán hadsereg fejlesztésére. A legújabb javaslat szerint pedig további 20 milliárd eurót adnának Ukrajna felfegyverzésére – olvasható a konzultáció hatodik pontjában. Itt is markáns véleményt fogalmazhatnak meg a válaszadók, akik elutasítják a fegyverszállításokat, ezzel szemben tűzszünetet és békét sürgetnek.

Még több uniós pénz Ukrajnának

A következő pont is Ukrajnáról szól, az Európai Bizottság ugyanis további 50 milliárd euróval akarja támogatni a keleti szomszédunkat. Az összeg azonban a jelenlegi uniós költségvetésben nem áll rendelkezésre, ezért a tagállamoktól akarnak pluszforrásokat kicsikarni.

Úgy kérnek Magyarországtól további hozzájárulást, hogy hazánk jó ideje nem kapja meg a neki szerződés szerint járó uniós pénzeket.

Magyarország már eddig is sok milliárd forintot költött az Ukrajnából menekülők megsegítésére. Ezek fényében világossá teheti mindenki a konzultációban, hogy nem szeretne több pénzt fizetni az adóforintjainkból Ukrajnának, amíg a nekünk járó pénzt nem kaptuk meg.

Brüsszel felvenné Ukrajnát az Európai Unióba

Az utóbbi napokban ismét erősödnek az Ukrajna teljes jogú EU-tagságát szorgalmazó hangok, pedig egy hadviselő országról van szó, ráadásul a felvételük alapjaiban forgatná fel a jelenlegi uniós támogatási rendszereket.

A jelenlegi szabályok alapján teljes jogú tagként Ukrajna kapná az uniós források jelentős részét.

Ezért is fontos a nyolcadik kérdés, amelyben véleményt mondhatnak az emberek arról, hogy szerintük sem adottak a feltételek Ukrajna teljes jogú tagságához.