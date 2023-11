Cikkünk folyamatosan frissül!

Bevallotta Ukrajna, hogy ha Isztambulban elfogadják a semlegességet, már rég béke lenne

A NATO-tagságról való lemondás volt az orosz elnök egyetlen békefeltétele – vallotta be David Arahamija, Zelenszkij frakcióvezetője, aki azt is elkotyogta, ki parancsolta meg nekik, hogy mégse kössenek békét, írja cikkében a Mandiner.

Mindent bevallott péntek este az 1+1 ukrán televízió Moszejcsuk+ című adásában David Arahamija, az ukrán kormánypárt, a Nép szolgája (Szluha narodu) frakcióvezetője: egyértelműen beszélt az orosz-ukrán béketárgyalások megszakadásáról, a béke áráról, a Nyugat beavatkozásáról és a 2024-es ukrajnai választásokról is.