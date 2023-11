– Ahová Gyurcsány emberei beteszik a lábukat, ott havi szinten derülnek ki hozzájuk köthető visszásságok Budapesten – reagált Wintermantel Zsolt a BKV által valószínűleg szabálytalanul lefolytatott hajótender kapcsán. A fővárosi Fidesz -KDNP frakcióvezetője a Metropolnak úgy nyilatkozott, hogy

a fővárosban mindenhol megjelentek az egykori Gyurcsány-kormányok miniszterei, államtitkárai, kabinetfőnökei, vagy a hozzájuk köthető emberek.

Átveszik az irányítást, és ehhez Karácsony Gergely nyugodt szívvel asszisztál

– hangsúlyozta a Wintermantel Zsolt, aki szerint a felelőtlenség és a visszásságok miatt összességében milliárd fölötti az az összeg, amit eddig bírságra kellett kifizetnie Budapestnek, emellett pedig ott vannak azok az ügyek, amelyekben büntetőeljárás van folyamatban.

Ilyen a hajótender, amelyet vélhetően szintén nem sikerült szabályosan lefolytatnia a BKV-nak, mert jelen pillanatban is rendőrségi nyomozás van folyamatban

– tette hozzá.

Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője

Fotó: Bach Máté / Forrás: Magyar Nemzet

Ismert, még Tarlós István idején vezették be a menetrend szerinti dunai hajójáratokat Budán és Pesten is, segítve a szárazföldi tömegközlekedést, de turisztikai célokra is sokan használták ezeket a hajókat. Csupán BKK-jegyet kellett váltaniuk az utasoknak. A rendszer beindításához a már meglévő hajókból álló flottát állították üzembe felújított állapotban.

Ennek további üzemeltetésére írt ki pályázatot már 2021-ben Karácsony Gergely, a BKV győztest is hirdetett a hajótenderen, ám azóta is szünetel a közlekedési cég saját hajójárata.

Ami összevág azzal, hogy gond lehet a nyertes hajózási cég pályázatával. Az is kiderült, a BKV havonta átlagosan négy-öt millió forintot költ azokra a hajókra, amelyek már harmadik éve nem közlekednek menetrend szerint a Dunán, spórolásra hivatkozva. A hajók egy budapesti kikötőben állnak, alkalmanként rendezvényekre adják őket bérbe.