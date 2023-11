Öndefiníció, megkülönböztethetőségi verseny, saját válság megoldása, egymás közötti alkudozás jellemzi a baloldalt, és ennek a megnyilvánulása az az egymás közti üzengetés is, amelybe a Momentum után most Ungár Péter is beszállt – mondta a Magyar Nemzetnek Nagy Ervin elemző.

Az LMP jelenleg nem jutna be az Euró­pai Parlamentbe, de a párt abban bízik, hogy egy jó kampánnyal, megkülönböztetve magát a baloldaltól, akár öt százalékra is fel tudja tornázni magát. Ungár Péter emellett felismerte azt az igényt, hogy egy Gyurcsány nélküli politikai erőt kellene létrehozni

– fogalmazott a lapnak Nagy Ervin annak apropóján, hogy az LMP elnöke beszállt a DK és a Momentum közötti csörtébe.