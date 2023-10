A kormányszóvivő a CSOK Pluszról elmondta, azt kizárólag házaspárok vehetik majd igénybe, a feleségnek 41 év alattinak kell lennie vagy legalább 12 hetes terhesnek. Az ország egész területén lehet majd ezzel a lehetőséggel élni, a jogszabályban felsorolt kisebb településeken, akár a falusi csok-kal együtt is.

Arra a felvetésre, milyenek a magyar gazdaság kilátásai, közölte: az inflációt csökkenő pályára állították és "az IMF előrejelzése szerint jövőre Magyarországon lesz a legnagyobb növekedés a V4-országok között, 3,1 százalékos, ami kétszerese az uniós átlagnak".

A kormány pedig kész tervvel rendelkezik arra vonatkozóan is, hogy 2030-ra elérjük az uniós fejlettség 90 százalékát

- tette hozzá.

Kérdésekre válaszolva szólt arról is: céljuk, hogy a háromgyermekes anyák is részesülhessenek személyijövedelemadó-mentességben; azon dolgoznak, hogy a négygyerekesek után rájuk is kiterjeszthessék ezt a kedvezményt.

Végezetül arról beszélt, hogy januártól lehet majd visszaváltani az üvegeket, palackokat és fém dobozokat, a gyártóknak is szükségük van azonban átállási időre, emiatt csak a jövő év első napja után gyártott és külön jelzéssel ellátott üres üvegeket veszik majd vissza.