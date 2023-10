Szijjártó Péter, miután Genfben találkozott Tedrosz Adhanom Gebrejeszusszal, azt írta, hogy már régóta dolgoznak együtt, hiszen korábban hazájának a külügyminisztere volt és oda datálódik vissza a kapcsolatuk.

Mindig nagyra becsültem a munkáját, képes volt a WHO-t megtartani politikamentes, professzionális szervezetként és ez a koronavírus legyőzésében nagyon fontos volt

– fogalmazott a tárcavezető.

Hozzátette: ismét egyetértettek abban, hogy „az emberek egészségének megvédésének semmi köze a geopolitikához, a vírusok nem ismernek sem határokat, sem politikai megközelítést, sem geopolitikai konfliktusokat, így az emberek egészségének védelme érdekében egységes globális fellépésre van szükség”.

Az egészségügy területén nincs helye a Kelet-Nyugat vitának

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Látjuk a híreket arról, hogy a koronavírus újra felütötte a fejét, azonban Tedrosz barátom megnyugtatott, hogy a világ felkészültségi szintje ma összehasonlíthatatlanul jobb a 3-4 évvel ezelőttinél. Rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, az oltások és a természetes folyamatok által létrejött immunitás és egy széles körű tudás magáról a vírusról

– írta.

Hozzátette: ezek így együtt lehetővé teszik, hogy megakadályozzák egy olyan pandémia kialakulását, amellyel legutóbb szembesülnünk kellett. A lezárások és karanténok időszakát senki nem akarja újra átélni, és szerencsére úgy tűnik, hogy nem is fog kelleni.

Közölte azt is, hogy Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hamarosan Budapestre látogat, hogy hivatalosan is átadják a WHO budapesti központját, ahol egy 100 fős nemzetközi stáb dolgozik a világ legfontosabb egészségügyi kérdésein.