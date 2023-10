Az alapítvány kuratóriuma az idei évben harmadszor döntött támogatásokról. A 625 beérkezett pályázatból – a cégcsoport vezetőiből álló bírálóbizottság javaslatainak figyelembevételével – végül minden eddiginél több, 58 magánszemély és civil szervezet támogatásáról döntött a kuratórium - derül ki a Mészáros Csoport közleményéből.

Az összesen csaknem 850 millió forintot igénylő 214 magánszemély pályázó közül 17 kap mintegy 55 millió forintos támogatást, döntő többségében sérült gyermekeket nevelő családokat segít így az alapítvány.

A 2,4 milliárd forintra pályázó 411 civil szervezet közül pedig 41-nek ítélt támogatást csaknem 195 millió forint értékben a kuratórium.

A Pro Filii Alapítvány céljával összhangban előnyben részesültek azok a kérelmek, amelyek célcsoportja egészségügyi-, szociális- vagy más okból hátrányos helyzetű gyermekek, a támogatás segítségével pedig szélesebb körű segítségnyújtás valósítható meg.

A Pro Filii Alapítvány támogatja számos ritka betegséggel élő és halmozottan sérült gyermek gyógyítását, fejlesztését, valamint életkörülményeinek javítását. Így a többi között a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítványt, amely súlyos, halmozottan fogyatékos személyek szállítására alkalmas gépkocsit vásárolhat így meg, illetve a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetét, amely a támogatásnak köszönhetően a nagyatádi családok átmeneti otthonában élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára valósíthat meg foglalkozásokat fejlesztőpedagógusok segítségével.

A kuratórium döntésének eredményeként az alapítvány hozzájárul a balatonfűzfői Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola épületének fűtéskorszerűsítéséhez is. A szociális és egészségügyi támogatásokon túl az alapítvány kulturális, tudományos és sport tárgyú pályázatok támogatásáról is döntött, amelynek köszönhetően a Budapesti Természetbarát Sportszövetség az idei tanévben diáktúrákat szervezhet, de támogatásban részesül a Fülöpjakab Általános Iskola Alapítványa is, amelynek köszönhetően angol szaktanterem jöhet létre a zsáktelepülés hátrányos helyzetű diákjai számára.

Tóth Krisztina, a Mészáros Csoport CSR-igazgatója az idei harmadik negyedéves pályázati elbírálások kapcsán kiemelte: „Akik figyelemmel kísérik a Pro Filii Alapítvány közösségi oldalait, maguk is láthatják, hogy a lehető legjobb helyekre kerülnek ezek a támogatások, hiszen transzparensen beszámolunk mi is azokról a segítő programokról, gyógykezelésekről, sérült gyerekek speciális képzéseiről vagy éppen sporteseményekről, amelyeket az alapítvány támogatásának köszönhetően tudtak megvalósítani a pályázó civil szervezetek és magánszemélyek. Kiemelt célunk, hogy olyanokat támogassunk, akik ezt a segítséget – kiegészítve a bennük rejlő szakértelemmel és hozzáértéssel – tovább tudják adni az arra rászorulóknak” – húzta alá Tóth Krisztina, aki egyben a Pro Filii Alapítvány főtitkára is.

A 2023. évi második negyedévben beérkezett pályázati anyagokról szóló kuratóriumi döntés eredménye a www.profilii.hu internetes oldalon olvasható. A Pro Filii Alapítvány idei utolsó pályázati ciklusa október 1-én nyílik meg és egészen november 30-ig lehet benyújtani a pályázatokat az újabb 250 millió forintos támogatási keretre.