A szombati adás témája volt még az V. Budapesti Demográfiai Csúcs. Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője hangsúlyozta: Magyarország a családpolitikában modellé vált, amint azt az eseményen Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök is – hangsúlyozta. Jelenleg a család intézménye ideológia támadás alatt áll. Nem véletlen, hogy a magyar alaptörvényben kellett rögzíteni, hogy az anya nő, az apa férfi, és a magyar emberek népszavazáson mondták ki, hogy a gyerekeinket pedig hagyják békén genderőrülettel. David Pressman progresszív amerikai nagykövet – aki nyíltan homoszexuális – megtestesíti ezt a család elleni támadást. Ezért is fontos, hogy ott volt a demográfiai csúcson ő is, „reméljük, jegyzetelt” – jegyezte meg Zila János.

A műsort itt nézhetik meg: