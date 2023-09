György István a területi államigazgatási szervek dolgozóinak képzését célzó, 8 milliárd forintos európai uniós projekt zárórendezvényén elmondta: az elmúlt évek fejlesztéseinek – köztük ennek a továbbképzésnek – az eredménye az ügyfelek számára is érzékelhető. Az állampolgári visszajelzések szerint ugyanis nő a kormányhivatalokban dolgozóik munkája iránti bizalom és az ügyfelek elégedettsége is emelkedik, ez most már 80 százalék feletti – hangzott el.

Hozzátette:

2017-ben még 12 perc volt a kormányablakokban az egy ügyfélre eső átlagos kiszolgálási idő, tavaly ez már 8,5 perc volt, vagyis az ügyintézés átlagosan 30 százalékkal gyorsult. A kollégák egyre biztosabb kézzel és tudással intézik el az állampolgárok ügyeit

– emelte ki az államtitkár.

A politikus elmondta, a Miniszterelnökség, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal és a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. alkotta konzorcium által megvalósított projekt célja az volt, hogy a területi államigazgatásban dolgozók képzése révén javuljon az ügyintézés minősége, nőjön az ügyfelek és munkatársak elégedettsége.

György István elmondta, a projekt 38 ezer dolgozó képzését biztosította, a projekt sikerességi mutatója 96,5 százalékos volt, vagyis majdnem 37 ezren sikeresen teljesítették a képzést. A munkatársaknak 30 különféle belső képzést, workshopot tartottak, ezek részben a szakmai tudásukat, részben pedig a kommunikációs képességeiket fejlesztette. Az államtitkár szerint a kormányablakok munkatársai a képzésnek is köszönhetően egyre jobban magukénak érzik a területi közigazgatás új, ügyfélbarát, szolgáltatói szemléletét.

Jelezte: folytatják az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek kiterjesztését, és dolgoznak a bárhonnan elérhető „virtuális kormányablak” megvalósításán.

Uzsák Katalin, a Miniszterelnökség területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkára előadásában a projekt jelentőségét méltatva emlékeztetett rá, bár fontosak a technikai fejlesztések, a digitalizáció, de a minőségi közigazgatási munka alapkövei a képzett, felkészült, motivált munkavállalók.