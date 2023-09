Cikkünk frissül

A háborús spekulánsok nyernek, míg az emberek veszítenek a háborún

Orbán Viktor kormányfő a beszéletés elején arról beszélt, hogy ő is dühös az infláció miatt. Az inflációt nem a végzet, hanem az európai politika és a háború hozta össze - tette hozzá. Ha azonnal véget érne a háború, akkor jelentősen javulna a gazdasági helyzet.

A háborús spekulánsok nyernek, míg az emberek veszítenek a háborún. A szankciót súlyosbították a gazdaság helyzetét.

A beszélgetést meghallgathatja itt:

A kezdetektől elleneztük a háborút

Háborúpártiak vannak az unióban, és nem békepártiak, hanem a háború oldalán állók - jelentette ki Orbán Viktor. Magyarország az elejétől fogva ellenezte a háborút és a szankciót, és egy lokális konfliktusnak tekintette azt - tette hozzá. Nem tudjuk kivonni a hatásai alól magunkat annak ellenére, hogy elleneztük a háborút. A mostani amerikai elnöknek, ha szándéka lenne, akkor meg tudná állítani a háborút.

48 milliárdba kerül a tranzitdíj emelése

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy az inflációban komoly szerepe van a nagykereskedelmi láncoknak, mert többet emeltek, mint amennyi indokolt lett volna. A kormányfő szólt arról is, hogy más országokban a benzinnél és más cikkeknél visszajött az ársapkák intézménye. Bízik benne, hogy az év végére egyszámjegyű lesz az infláció.

A kormányfő szólt arról is, hogy erőseket gondol akkor, amikor az ukránok megemelték a tranzitdíjat. Az ukránok egyik napról a másikra 3,5 szeresére emelték a tranzitdíjat, és ez 48 milliárd forintba kerül. A magángazdaság szereplői ezt pedig azonnal beépítik a benzin árába.

Ez vezethet el a háború végéhez

Orbán Viktor elmondta, a béketábor növekedése attól várható, ha az adott országokban az emberek kikényszerítik a békét. Minél több gazdasági bajt okoz a háború, annál hangosabban teszik majd fel a kérdést, hogy miért csináljuk ezt?

A kormányfő szólt arról is, hogy a rezsicsökkentés fenntartása a mostani helyzetben nagyon sokba kerül, annak ellenér is, hogy idén csökkentek az árak. A gazdasági helyzet romlása vezethet majd el a háború végéhez.

Ukrajna nem tudná vívni a háborút, ha nem adnának ehhez pénzt és fegyvereket - tette hozzá. Nagyjából 180 milliárd eurót kapott Ukrajna, és nem kerültünk közelebb a háború végéhez - mondta a kormányfő.

Ezért nincs a demográfia a középpontban

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mi úgy gondolkodunk, hogy a most született gyerekek 2103-ban is élni fognak, és ez meghatározza a döntésünket. Nem vagyunk sokan Európában, akik így gondolkodnak - tette hozzá.

Akiknek nincsenek gyerekei, azokat ez nem érdekli, és gyakran ők vannak többen.

Éppen ezért nincsen demográfiai kérdés Európában a politika színterén - tette hozzá.

Így lesz családbarát fordulat

Másrészt egyesek szerint az egyén a legfontosabb a világban - mondta a kormányfő. Ha magamat teszem az első helyre, abból nem lesz család - tette hozzá. Orbán Viktor szerint akkor lesz változás, ha a viilágban azok lesznek többen, akik szerint nem az egyén áll a középpontban. A pénzügyi támogatások mellett a közgondolkodásnak is nagy szerepe van. A kormány célja, hogy aki gyereket vállal, az anyagilag jobban éljen, mint akik nem.