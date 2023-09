Brüsszel és a Soros-birodalom vállt vállnak vetve támadja Magyarországot a migráció és a genderőrület feltartóztatásáért tett erőfeszítései miatt. Gyurcsány Ferenc és az általa uralt baloldal ebben a tekintetben is kiszolgálja a nemzetközi balliberális mainstreamet, és a határ védelme helyett máig a befogadás pártján áll, ahogy a gyermekek óvása helyett teret nyitna a szexualitással kapcsolatos legújabb tébolyult ideológiák iskolai megjelenítésének is. A jelenlegi kormány ezzel szemben szigorítani kívánja a határvédelmet és a gyermekvédelmi szabályozást is, ami mögött ott áll a választók egy-egy népszavazáson kifejezett akarata. Gyurcsány régóta nem titkolja, hogy Európai Egyesült Államokat akar, így az önálló külpolitika teljes feladásának brüsszeli parancsa hallatán is összecsapná a bokáját, míg Orbán Viktor mai beszédében is kifejtette, hogy a nemzeti kabinet erre nem hajlandó, s mint tudjuk a Fidesz és a KDNP egy szuverenitást védő törvény elfogadására készül.

A magyar emberek a jövő évi választások előtt ismét két alternatívával állnak szemben. A kérdés az, hogy az ország érdekeinek első helyre tétele helyett vissza akarnak-e térni abba a korszakba, amikor a nemzetközi liberális trendek minden egyénieskedést felülírtak - zárul az elemzés.