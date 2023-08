Ugyanakkor azt is kiemelik, hogy a Donald Trump elleni bírósági ügy továbbra is folyamatban van, ám a jövő évi elnökválasztásra vonatkozó legfissebb statisztika szerint ez nincs negatív befolyással az újrázni kívánó volt elnök népszerűségére és esélyeire.

Az augusztus 10-én publikált előrejelzések szerint Trump toronymagasan, 53,7 százalékkal vezet a republikánus elnökjelöltek között, őt követi Ron DeSantis 14,3 százalékkal, a harmadik helyen pedig Vivek Ramaswamy áll 7,5 százalékos támogatottsággal.

Összehasonlításként február 1-jén Trump 43,6 százalékon állt, fél év alatt tehát több mint tíz százalékponttal nőtt a támogatottsága. Nagyot esett ugyanakkor DeSantis népszerűsége, aki február elején még 35,3 százalékon állt, Vivek Ramaswamy ekkor pedig még nem is volt képben. Az indiai származású, ohiói születésű 37 éves milliárdos üzletember február végén jelentette be, hogy indul az elnökválasztáson, erről a New York Times számolt be.