Ezért bünteti hazánkat az amerikai kormány

Kedden kiderült, hogy az Egyesült Államok vízumszankciókat vezet be Magyarország ellen. Amerika budapesti nagykövetségének Facebook-oldalán az olvasható, hogy a magyar útlevéllel rendelkező személyek az utazási engedélyt jóváhagyó elektronikus rendszeren (ESTA) keresztül igényelt utazási engedély érvényességi ideje két évről egy évre csökken. A The Washington Post amerikai lap is véleményt formált az üggyel kapcsolatban.

Joe Biden amerikai elnök a mesterséges intelligenciáról beszél a washingtoni Fehér Ház Roosevelt-termében 2023. július 21-én Forrás: MTI/AP Fotó: Manuel Balce Ceneta

A döntésre reagálva a Belügyminisztérium közölte: az Amerikai Egyesült Államok a kettős állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok adatait követelte Magyarországtól. Magyarország azonban ezt nem adja ki senkinek, mert a külhoni magyarok biztonsága a tét. Ezért áll most bosszút a magyarokon Joe Biden elnök úr kormánya – fogalmaztak.

A The Washington Post amerikai lap az üggyel kapcsolatban azt is írja: A lépés hátterében a Magyarország és az Egyesült Államok közötti, az ukrajnai háború kapcsán tanúsított budapesti magatartás miatt egyre inkább megromló viszony áll, valamint a nyugati orosz kémkedéstől való fokozott félelem. A lap megemlíti, hogy Washington korábban elmarasztalta Magyarországot az Oroszországgal való kapcsolatai miatt, valamint azért, mert még nem hagyta jóvá hivatalosan Svédország NATO-csatlakozását – vette észre a Magyar Nemzet. 2023. február 19-én emberek százai állnak sorba a kaliforniai oaklandi repülőtér biztonsági ellenőrzési pontja előtt, mivel egy jelentős áramszünet több mint 50 000 ügyfelet érintett East Bay-ben

Fotó: Tayfun Coskun / Forrás: AFP James E. Risch szenátor, az amerikai külügyi bizottság vezetője azt is közölte, hogy emiatt az Egyesült Államok büntetésként leállítja a fegyvereladásait Magyarországnak – írja a The Washington Post. Nyilvánvalóan politikai indíttatás áll az USA döntése mögött − szögezte le lapunknak Boros Bánk Levente. A Nézőpont Intézet elemzési igazgatója hozzátette, az Egyesült Államok demokraták vezette kormányai hagyományosan nem szimpatizálnak a jobboldali kormányokkal, különösen az Orbán Viktor vezette kabinettel, ami hatványozottan igaz a Biden-adminisztrációra. Mint fogalmazott: a mostani döntés egy politikai nyomásgyakorlás az amerikai kormány részéről, hogy Magyarország változtassa meg békepárti álláspontját. A teljes cikk ITT olvasható.

