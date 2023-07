Az AD honlapján nemrég jelent meg a már említett pályázati felhívás, amely a „demokratikus ellenállóképesség és a civil társadalom erősítését” hivatott elérni Lengyelországban. A támogatásra elsősorban olyan pályázók (civil szervezetek) jelentkezését várják, amelyek célja „a demokratikus részvétel kiterjesztése, vagyis a választási mozgósítás, a jó kormányzás előmozdítása, a polgárok bevonása társadalmi kérdésekbe, valamint a félelem, a korrupció és a kirekesztés elleni küzdelem elősegítése”.

Ismert lemez

A globális baloldali szervezet szerint nemrég még Lengyelország a kelet-közép-európai demokratikus átalakulás legsikeresebb példájának és az európai integráció úttörőjének számított. Azonban mára egy sebezhető demokrácia és a visszaesés jelei mutatkoznak. A felhívásukban azt is kifejtik, hogy

egyre elterjedtebb Lengyelországban az állami intézményekre gyakorolt pártpolitikai befolyás, a nacionalista és diszkriminatív retorika, a nők, a kisebbségek és az LMBTQ+ közösségek jogainak csorbítása, a bírói függetlenség elleni folyamatos támadások, a független újságírás elnyomása.

Korányi Dávidék a fent említett körülmények miatt kiemelt fontosságúnak tartják a 2023 októberében esedékes lengyel parlamenti választásokat, és a globális célkitűzések szempontjából olyan értékalapú, párton kívüli civil szervezeteket támogatnak, amelyek megfelelnek néhány kritériumnak. Tanulságos, de nem meglepő, a hazai baloldal és a Soros-hálózat által támogatott NGO-k, vagyis nem kormányzati szervezetek Magyarországon is hosszú évek óta ezeket a célokat képviselik.

Az Action for Democracy tehát a magyar választások után sem hagyta abba tevékenységét, és most a lengyel választások kimenetelét igyekszik befolyásolni különböző nehezen követhető külföldi forrásokkal. Az első tevékenységüket siker koronázta, hiszen Brazíliában az általuk is támogatott Lula da Silva került hatalomra, azonban az olasz és magyar választások nem az érdekeik szerint alakultak. Nagy kérdés, hogy az AD lengyelországi tevékenysége milyen mértékben tudja befolyásolni az ottani választásokat, hiszen egyelőre úgy tűnik, a külföldi finanszírozás és demokráciaexport nem minden esetben vezet eredményekhez.

