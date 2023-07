Hortay Olivér a közösségi oldalára feltöltött videós bejegyzésében elmondta, hogy Brüsszel hatásvizsgálatot készített a szankciókról, amit a Bloombergen meg is szellőztetett. Az értékelés tanulsága dióhéjban annyi, hogy az intézkedések már most is sok borsot törnek az oroszok orra alá, de az igazi hatás közép-hosszú távon jelentkezik majd.

Azaz mindenki nyugodjon meg, Oroszország – az eredeti ígéretnek megfelelően – térdre fog kényszerülni, csak még egy kicsit várni kell rá.

A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának a vezetője jelezte: a brüsszeli vizsgálat célja nyilvánvalóan annyi, hogy Brüsszel a saját narratíváját utólag legitimálja.

Csakhogy ezt nem hatástanulmánynak nevezik, hanem propagandának

– tette hozzá.

